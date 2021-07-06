Актриса Джоди Фостер стала лауреатом высшей награды Каннского фестиваля

Фото: Instagram/festivaldecannes

Американская актриса Джоди Фостер стала лауреатом почетной «Золотой пальмовой ветви», высшей награды Каннского фестиваля. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля во вторник, 6 июля.

— Вы награждены за яркое и талантливое служение десятой музе, — отметил генеральный директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо.

Фостер стала девятым лауреатом в истории премии, она получила статуэтку из рук испанского режиссера Педро Альмодовара. До этого ее получали, в частности, Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон, Аньес Варда, Бернардо Бертолуччи, а также Джейн Фонда.

Джоди Фостер родилась в 1962 году в Лос-Анджелесе. В 1985 году она получила степень бакалавра в области литературы в Йельском университете, а через 12 лет — степень Почетного доктора изобразительных искусств.

Сниматься в рекламных роликах и сериалах Фостер начала с трех лет, а ее дебютом в большом кино стал фильм «Наполеон и Саманта». За следующую роль в фильме Мартина Скорсезе «Таксист» в возрасте 14 лет Джоди была номинирована на премию «Оскар».

В 1988 году актриса получила премии «Оскар» и «Золотой глобус» за роль в картине «Обвиняемые», а в 1992 году — еще один «Оскар» за роль в фильме «Молчание ягнят».

В 2013 году Фостер удостоили специальной премии «Золотой глобус» за жизненные достижения в области кинематографа.