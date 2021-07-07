Победители премии «Новатор Москвы» рассказали о своих проектах

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В этом году на премию для изобретателей «Новатор Москвы» претендовали 740 проектов, 36 из них стали финалистами, а 18 — победителями. Об инновациях, которые завоевали премию, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

В их числе вертикальная ферма, которую создал один из разработчиков мобильной игры — симулятора фермы. Первую климатическую теплицу замкнутого цикла, или биовегетарий, он открыл в Новосибирске, а вторую — в Москве.

— Система полностью замкнутая, не зависит от климатических условий. Такую ферму можно построить и эксплуатировать хоть в Норильске, хоть в Эмиратах. Производственная модель городской теплицы ценна тем, что зелень и овощи попадают сразу к потребителю. В отличие от продукции традиционных агрокомплексов, наша собирается абсолютно спелой и ничем не обрабатывается ни в процессе роста, ни в процессе транспортировки и хранения, — пояснил один из разработчиков проекта Олег Костенко.

В настоящий момент на вертикальных фермах выращивают различные салаты и зелень, так как эта продукция приносит наибольшую прибыль. Но инновация позволяет выращивать сотни видов растений, в том числе клубнику, овощи и цветы.

Победителем премии в этом году стал также проект экологичных моющих средств Wonder Lab, которые изготавливаются на основе биомикрогелей, получаемых из природных компонентов, таких как целлюлоза, крахмал, пектин, фруктоза и отходов сельского хозяйства и деревообработки.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

— Биомикрогели могут обволакивать частички загрязнений и смывать их с поверхности. При этом в течение суток 98 процентов вещества полностью разлагаются, — рассказал генеральный директор Игорь Климкин.

Премия «Новатор Москвы» досталась также авторам проекта «Мио-интерфейс», которые занимаются разработкой умных бионических протезов рук. Они создали электронную систему управления, так называемые мозги протеза. Ее уникальность заключается в том, что электроды подключаются не к поверхности кожи, как это делалось ранее, а напрямую к нервным окончаниям через кожу или кость.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

— Технология значительно увеличивает скорость распознавания сигналов. Если на протезах установить датчики давления, то когда человек берет предмет, они будут передавать сигнал на специальный стимулятор. Тот посылает небольшие электрические импульсы в нерв, имитируя тактильные ощущения от пальцев, — пояснил представитель проекта.

Система может настраиваться индивидуально для каждого человека, после чего его мозг постепенно обучится реагировать на сигналы протеза.

Победителями премии «Новатор Москвы» стали авторы 18 проектов. Размер денежного вознаграждения для них варьируется от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.