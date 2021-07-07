Два человека захвачены в заложники в отделении банка в Тюмени
Неизвестный мужчина захватил отделение банка в Тюмени. Об этом в среду, 7 июля, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Тюменской области.
Инцидент произошел по адресу улица Червишевский тракт. Мужчина вошел в помещение банка с сумкой и сообщил, что в ней лежит опасный предмет. Злоумышленник потребовал отдать ему все денежные средства из банка.
По предварительным данным, в банке находились двое сотрудников.
В настоящее время на месте работают правоохранительные органы. Здание оцеплено.
Людей эвакуируют из жилого дома, на первом этаже которого находится захваченный офис.
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