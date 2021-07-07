Почти половина госзакупок Москвы размещается у малого бизнеса

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По итогам первого полугодия 2021 года более 44 процентов госзакупок столицы размещается у представителей малого бизнеса и социально-ориентированных организаций. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Таким образом, Москва готова к выполнению требований федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», изменения в который были внесены на прошлой неделе.

Новшества касаются ряда аспектов проведения государственных закупок. Так, доля заказов, размещенных у малого бизнеса, выросла с 15 до 25 процентов. Теперь весь документоооборот должен вестись в электронном виде, а число способов определения поставщика сократились до трех: конкурс, запрос котировок или аукцион.

— Государственные закупки всегда были одним из эффективных инструментов поддержки экономики, и увеличение доли контрактов, выполняемых СМП поможет поддержать эти предприятия в период борьбы с пандемией. Москва занимает долю в 15 процентов от общего объема закупок РФ: каждый шестой рубль в системе закупок РФ приходится на потребности московских заказчиков, — сказал Владимир Ефимов.

По его словам, заказы столичного правительства размешаются в предприятиях из всех регионов страны, при этом приоритет отдается малому бизнесу. Власти намерены и в дальнейшем увеличивать долю малых предприятий в объеме госзаказов.

Владимир Ефимов добавил, что столица является лидером в вопросе автоматизации и совершенствования конкурсных процедур. Так, около 70 процентов заключаемых Москвой контрактов проводится по стандартизированным процедурам. Он уточнил, что в городе утверждено 288 комплектов типовой документации, благодаря чему закупки являются максимально прозрачными и эффективными.

Новый закон усовершенствует конкурсные процедуры и защитит государственных заказчиков от тех предприятий, которые неспособны выполнить условия контракта.

Как отметил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, изменения в законе исключат вероятность работы с поставщиками товаров или услуг, у которых нет достаточного опыта.

— Если сумма закупки превышает 20 миллионов рублей, то к ней будут допускаться компании, у которых в течение последних трех лет был успешный опыт исполнения государственного или муниципального контракта, — уточнил он.

Закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, вступит в силу с 1 января 2022 года. Исключения составят отдельные положения, для которых установлены другие сроки вступления в силу.