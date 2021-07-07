Житель Щелкова убил полицейского, сделавшего ему замечание на детской площадке

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Правоохранители задержали мужчину, который подозревается в убийстве сотрудника полиции, сделавшего ему замечание на детской площадке. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в среду, 7 июля.

Инцидент произошел вечером во вторник, 6 июля. Полицейский, одетый не в форму, после окончания рабочего дня возвращался домой. По пути он увидел, что на детской площадке неизвестный мужчина распивает спиртное. Правоохранитель сделал нарушителю замечание, из-за чего между ними разгорелся конфликт. В итоге мужчина дважды ударил сотрудника полиции ножом в грудь. От полученных травм тот скончался.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ведется следствие, в ходе которого будет проведена судебно-медицинская экспертиза.