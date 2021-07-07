ArtPlay пригласил москвичей на маркет «4 сезона»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Центр дизайна ArtPlay в выходные дни, 17 и 18 июля, приглашает посетителей на маркет «4 сезона», который в эти дни отметит свой день рождения.

По традиции на мероприятии будут представлены работы дизайнеров одежды и аксессуаров, предметные дизайнеры, небольшие модные магазины и шоурумы, мастера авторского хэнд-мэйда.

Гости маркета смогут познакомиться с мастерами лично, оценить их работу и узнать, как сделаны некоторые из вещей.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте ArtPlay.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что 8 июля на ВДНХ состоится праздничная программа, приуроченная ко Дню семьи, любви и верности. В афише предусмотрены различные мероприятия: бесплатные экскурсии, акция для молодоженов в «Москвариуме», интерактивное шоу в Театре сказок и тематические мастер-классы.