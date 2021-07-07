Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ArtPlay пригласил москвичей на маркет «4 сезона»

Ольга Маркова

Развлечения
ArtPlay пригласил москвичей на маркет «4 сезона»
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Центр дизайна ArtPlay в выходные дни, 17 и 18 июля, приглашает посетителей на маркет «4 сезона», который в эти дни отметит свой день рождения.

По традиции на мероприятии будут представлены работы дизайнеров одежды и аксессуаров, предметные дизайнеры, небольшие модные магазины и шоурумы, мастера авторского хэнд-мэйда.

Гости маркета смогут познакомиться с мастерами лично, оценить их работу и узнать, как сделаны некоторые из вещей.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте ArtPlay.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что 8 июля на ВДНХ состоится праздничная программа, приуроченная ко Дню семьи, любви и верности. В афише предусмотрены различные мероприятия: бесплатные экскурсии, акция для молодоженов в «Москвариуме», интерактивное шоу в Театре сказок и тематические мастер-классы.

Читайте также:
бесплатномастер‑классыЦентр дизайна ArtPlay
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Соломатина
Елена Соломатина

Пять принципов летнего питания

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Замечаем ли мы хорошее?

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Демон из машины: когда искусственный интеллект уничтожит кучу профессий

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Взлет и падение кооперативов

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Не вакцинироваться — лишний повод раскачать лодку?

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Почему мы не верим врачам

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ведем с бизнесом открытый диалог

Все мнения
О проекте