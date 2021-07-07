День семьи, любви и верности: дворцы и центры творчества столицы проведут онлайн-мероприятия для москвичей

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Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается День семьи, любви и верности. Свою историю праздник ведет с 2008 года и приурочен ко Дню памяти святых Петра и Февронии Муромских. В этот день дворцы и центры творчества столицы подготовили для школьников и их родителей интересную и насыщенную онлайн-программу.

Начать день бодро и активно всей семьей можно будет в 10:00 на зарядке вместе с педагогами Дворца творчества детей и молодежи «Восточный». Несложные общеукрепляющие упражнения для разных возрастных групп подойдут для детей, родителей и даже бабушек и дедушек. Предварительная регистрация не требуется, подключиться можно по ссылке.

Юные спортсмены старше шести лет, которые делают только первые шаги в бальных танцах, на мастер-классе в 10:00 разучат вместе с опытными педагогами Дома детского творчества на Таганке движения танца «Вару-вару». Он создан в Латвии, исполняется подвижно и игриво, а его название в переводе с латышского обозначает «Могу-могу». Присоединиться можно по ссылке.

Виртуальная выставка #РомашкаСемьЯ подготовлена Центром творчества имени А. В. Косарева. В 11:00 можно будет увидеть летние фотографии с символом Дня семьи, любви и верности — ромашкой — в социальных сетях #РомашкаСемьЯ #ЦентрКосарева #ДеньЛюбвиСемьииВерности. Ромашка стала символом праздника неслучайно, ведь в День святых Петра и Февронии именно этот цветок активно раскрывается в полях и лугах России, он издавна считался символом любви. Ссылка на мероприятие.

В 12:00 на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» Дворца творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара для москвичей старше семи лет пройдет вебинар, на котором расскажут об истории возникновения праздника и о связанных с ним легендах и фактах. Несмотря на молодость торжества, появилось множество новых традиций, которые тесно переплелись со старинными обрядами и народными обычаями. Посетить на мероприятие можно здесь.

Самый распространенный подарок к празднику — открытку — научат делать в 12:00 на мастер-классе Центра детского творчества «Строгино». ​​​​​​​Чтобы своими руками создать авторскую открытку для своей семьи, участникам старше пяти лет понадобится бумага формата А4, простой карандаш, ластик, краски, палитра, кисти, баночка с водой, цветные карандаши. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Творчески подойти к созданию и оформлению славянской куклы Берегини, которая с давних времен почитается как хранительница домашнего очага, взрослым и детям старше семи лет предлагает в 12:00 Дворец творчества детей и молодежи «Преображенский». Посетить мастер-класс можно по предварительной регистрации.

Юные артисты театра «Фигаро» Дворца творчества детей и молодежи «Хорошево» в праздничный день в 12:00 приглашают малышей от трех лет и их родителей увидеть и услышать поучительные и добрые истории на кукольном спектакле «Сказки старого дерева». Предварительная регистрация не требуется, ссылка на трансляцию.

Центр творческого развития и музыкально-эстетического образования детей и юношества «Радость» порадует жителей столицы всех возрастов видеоконцертом «Музыка души, который начнется в 17:00. Мировые хиты классической музыки и не только…» с участием педагогов, хоровых коллективов центра — лауреатов международных конкурсов, а также Детского хора России. Ссылка для регистрации.

А концерт Центра развития творчества детей и юношества «Пресня» в 17.00 посвящен непосредственно теме любви. Разговор со взрослыми и детьми старше 10 лет об этом прекрасном чувстве пойдет с помощью языка поэзии и музыки. Регистрация по ссылке.

Научно-просветительский проект колледжа 26КАДР «Точка варения» совместно с Центральной городской детской библиотекой имени А. П. Гайдара проведет в 18:00 онлайн-встречу с исследователем детской литературы, критиком, писателем, заместителем директора библиотеки Мариной Соломоновой по теме «Современная книга для всей семьи — какая она? Как начать читать всей семьей». Эксперт расскажет, как привить ребенку любовь к литературе через семейные чтения и чем в этом могут помочь программы городских библиотек. Также участники смогут обсудить книги про семейные ценности и традиции для детей и взрослых и узнать о предстоящих совместных событиях проекта «Точка Варения» и Библиотеки имени А. П. Гайдара.

Развлекательные и познавательные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, пройдут во всех учреждениях дополнительного образования Москвы. Подробная информация размещена на их официальных сайтах, а также на портале «Дом онлайн».