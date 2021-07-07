Адвокат Бритни Спирс отказался сотрудничать с певицей

Фото: instagram.com/britneyspears

Сэмюэл Ингхэм, представлявший интересы Бритни Спирс на протяжении 13 лет, заявил, что перестанет работать с певицей, когда ей назначат нового адвоката.

Юрист решил уволиться после того, как пылкая речь артистки в суде привела к отставке ее менеджера Ларри Рудольфа. Они работали вместе с 1990-х годов. Ларри вспомнил, как Бритни призналась ему более двух лет назад в том, что хочет сделать перерыв в своей карьере.

В июне на судебном заседании Спирс потребовала освобождения от опекунства со стороны отца Джейми Спирса, которое длится с 2008 года. Артистка призналась, что намерена вернуть свою жизнь и свои права. В течение пяти лет ей делали уколы лития, из-за чего она чувствовала себя «пьяной». Но 1 июля стало известно, что суд отклонил ходатайство Бритни на отказ от опеки. Артистка останется под контролем Джейми Спирса, сообщает News.ru.

Но это не все издевательства, которым подверглась певица, кумир молодежи 90-х. Известно также, что ее заставили поставить внутриматочную спираль, чтобы певица не смогла забеременеть. Бритни призналась, что еще надеется выйти замуж и родить детей, но опекуны не позволяют.