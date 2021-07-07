Новую волну жары ожидают в Москве на выходных

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Жаркая погода ожидается в Москве на грядущих выходных. Об этом в среду, 7 июля, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в ночное время температура воздуха в столице составит плюс 23 градуса, а днем поднимется до 34 градусов тепла.

— Температура воздуха на шесть градусов превысит климатическую норму, погода будет с небольшой облачностью, — отметила Позднякова.

Специалист добавила, что в ночь на субботу, 10 июля, на территории столицы воздух прогреется до плюс 21–23 градусов, пишет РИА Новости.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о возвращении ночной жары. Начиная с пятницы, 9 июля, днем столбики термометров зафиксируются в районе 30 градусов.