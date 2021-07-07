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Иммунолог объяснил, когда проверять уровень антител после вакцинации

Игорь Синельников

Общество
Иммунолог объяснил, когда проверять уровень антител после вакцинации
Медсестра поликлиники № 2 Елена Елистратова берет кровь на антитела у москвички Светланы Головиной / Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Контролировать количество антител к коронавирусу после прививки необязательно — достаточно просто убедиться в их наличии. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Специалист отметил, что наблюдать за количеством антител необязательно. Однако стоит проверить, появился ли иммунитет, предупредил эксперт.

— Через пару месяцев после прививки желательно выяснить, сформировались ли антитела. Численное значение не так важно, — рассказал Жемчугов.

Иммунолог объяснил, что тест на антитела поможет проверить, как сработала вакцина. В редких случаях препарат может не подействовать, заключил специалист.

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