Иммунолог объяснил, когда проверять уровень антител после вакцинации

Медсестра поликлиники № 2 Елена Елистратова берет кровь на антитела у москвички Светланы Головиной / Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Контролировать количество антител к коронавирусу после прививки необязательно — достаточно просто убедиться в их наличии. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Специалист отметил, что наблюдать за количеством антител необязательно. Однако стоит проверить, появился ли иммунитет, предупредил эксперт.

— Через пару месяцев после прививки желательно выяснить, сформировались ли антитела. Численное значение не так важно, — рассказал Жемчугов.

Иммунолог объяснил, что тест на антитела поможет проверить, как сработала вакцина. В редких случаях препарат может не подействовать, заключил специалист.