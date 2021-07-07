В Кремлевском дворце состоится Кубок мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов

Фото: Ирина Неволина

В Кремлевском дворце состоится долгожданное событие — Кубок мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов. Бессменный организатор кремлевских турниров — президент Российского танцевального союза и Евро-Азиатского танцевального совета Станислав Попов. В преддверии знаменательного события своими впечатлениями поделились участники Кубка мира, победители чемпионата России — 2021 Кирилл Белоруков и Виктория Харченко.

— Мы очень серьезно готовимся к кремлевскому первенству. Начинать было сложновато, — говорят Харченко и Белоруков.

Кирилл Белоруков неоднократно танцевал в финалах кремлевских турниров и становился их победителем, а для Виктории это будет первый выход на главный паркет страны в качестве профессионала. Танцоры рассказали, как провели время без турниров во время локдауна, о впечатлениях от участия в чемпионате.

— Мой переход в профессиональную танцевальную категорию произошел год назад, когда я встала в пару с Кириллом. Это для меня стало серьезным стимулом к дальнейшему развитию, совершенствованию, причем не только в техническом плане, но и с морально-психологической стороны. Новая категория, большая конкуренция — для меня это очень интересный опыт, — рассказала Харченко.

Кирилл также поделился своим мнением.

— Я думаю, что карантин прошел для нас с плюсом, потому что многое из того, что до сих пор не успевали сделать практического в танцах (ту же технику подтянуть), было, наконец, осуществлено. Ну и приятно время проводил. Нового ничего не сделал, не стану врать. Просто понял, что многие важные моменты в жизни совершенно не ценил до пандемии, произошла внутренняя переоценка. И как хочется вернуться уже к той полноценной насыщенной доковидной жизни, — говорит Белоруков.

С Кубком мира Кирилл и Виктория связывают определенные ожидания. Кремлевские турниры всегда очень красивы, с хорошей атмосферой. В чемпионате четыре тура — по нынешним коронавирусным временам это очень много. В этом году было принято решение совместить в Кремле соревнования для профессионалов и для танцоров категории Pro-Am.

Кубок мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов пройдет 17 июля.