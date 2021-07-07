Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на резиденцию

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Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение во время нападения неизвестных на его резиденцию. Об этом в среду, 7 июля, сообщает новостной портал Juno 7 со ссылкой на заявление премьер-министра.

По данным издания, резиденцию президента атаковала группа неизвестных лиц около часа ночи. Некоторые из них говорили на испанском языке. Глава государства получил ранение, которое оказалось смертельным. Также ранена и первая леди, ей оказывается медицинская помощь.

Премьер-министр Гаити назвал инцидент бесчеловечным и варварским актом. Ситуацию в стране взяли под контроль гаитянская национальная полиция и вооруженные силы.