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На контейнерных площадках в Подмосковье установили более 350 камер видеонаблюдения

Ирина Вельмисова

Общество
На контейнерных площадках в Подмосковье установили более 350 камер видеонаблюдения
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В рамках проекта по мониторингу работы региональных операторов в 26 округах Подмосковья были установлены видеокамеры на мусорных площадках.

Данные меры уже дали результат — выявлено 318 нарушений. Программа «Безопасный регион» на этом не останавливается. О планах подробно рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

По его словам, первый этап установки завершен. Более того, уже началась реализация второго этапа, в ходе которого состоится конкурс на право пользования услугами мониторинга и аналитики по 535 адресам в 33 городских округах, где еще не установлены видеокамеры от программы «Безопасный регион». Работы планируют завершить до конца лета.

Непрерывное наблюдение будет осуществляться через центр управления регионом, сообщает РИАМО.

Работа основана на селективном сборе твердых бытовых отходов и направлена на увеличение доли вторичных отходов. Это одна из основных задач президентского проекта «Экология».

мусорЖКХкамера видеонаблюдения
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