Суд признал виновным блогера Михаила Литвина в нарушении ПДД и лишил прав

Фото: instagram/mikhail_litvin

Административное дело о нарушении ПДД в отношении блогера Михаила Литвина рассмотрел мировой судья судебного участка № 376 Пресненского района. Об этом в среду, 7 июля, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

— Литвин Михаил Андреевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ. Литвину М. назначено наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на четыре месяца, — заключили в пресс-службе ведомства.

Видео: Пресс-служба Пресненского суда

Напомним, 14 апреля 2021 года Михаил Литвин на своей машине ехал во встречном направлении по дороге с односторонним движением на Пресненской набережной.

Протокол в его отношении составлен по статье «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги».

Блогер и ранее уже попадал в стены суда. Так, в 2018 году Михаила Литвина оштрафовали на одну тысячу рублей за его розыгрыш с перевозкой «окровавленной» девушки.

Он был задержан после того, как охранник одного из столичных ТЦ попросил открыть багажник. Там мужчина увидел девушку, измазанную красной краской, которая напоминала кровь. В этот момент блогер попытался скрыться.

Охранник торгового центра обратился в полицию, и блогера задержали.

Позже блогер признался, что это был розыгрыш.