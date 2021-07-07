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Режим ЧС могут ввести в Токио из-за коронавирусной инфекции

Полина Долганова

Общество
Режим ЧС могут ввести в Токио из-за коронавирусной инфекции
Фото: Инстаграм

Власти Японии могут ввести режим чрезвычайной ситуации в Токио из-за резко ухудшившейся эпидемиологической ситуации в городе. Об этом в среду, 7 июля, сообщают местные средства массовой информации.

Всего за время пандемии в стране выявили 811 338 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Полностью выздоровели 776 490 пациентов.

Жители Олимпийской деревни в Токио должны быть вакцинированы от коронавируса. В этом случае снижаются риски роста заболеваемости во время проведения спортивных мероприятий, пишет ФАН со ссылкой на китайских исследователей.

Олимпийские игры в Токио должны были стартовать летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их перенесли на 23 июля — 9 августа 2021 года.

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