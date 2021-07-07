Скарлетт Йоханссон ждет второго ребенка

Кадр из фильма «Черная вдова»

Американская актриса Скарлетт Йоханссон, известная по роли Черной вдовы в серии фильмов вселенной Marvel, готовится стать матерью во второй раз.

Актриса ждет ребенка от своего супруга Колина Жоста, американского комика и сценариста. Пара была вместе с декабря 2017 года, а в октябре 2020-го поженилась в узком кругу родных и близких.

Для Йоханссон и Жоста это первый совместный ребенок, поэтому будущие родители в восторге от этой новости. Скарлетт очень умело скрывала свою беременность — на связь с поклонниками выходила только через Zoom, сообщает Nation news.

Помимо этого, актриса отказалась от всех светских мероприятий и даже не посетила 74-й Каннский кинофестиваль. Жители Хэмптона, где артистка обычно проводит каждое лето, сообщают, что Скарлетт намеренно не показывается на улицах.

До брака с Колином Жостом актриса была замужем дважды. Первым ее мужем был Райан Рейнольдс, более известный по роли Дэдпула, а после она связала жизнь с Роменом Дориаком, от которого родила дочь Роуз.