Стоматолог объяснил, кому нужно носить капы для зубов

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Неправильный прикус — одна из самых распространенных проблем с зубами, с которой чаще всего сталкиваются стоматологи. Капы для зубов являются отличным решением для коррекции небольших проблем, если у пациента нет показаний к применению брекетов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Владимир Лосев.

По словам специалиста, по сравнению с хорошо известными брекет-системами капы в качестве альтернативного способа выравнивания зубного ряда появились не так давно — около 15 лет назад. Они достаточно быстро заняли свою нишу, хотя, если их сравнивать с теми же брекетами, серьезные патологии зубов исправить им не под силу. Тем не менее более комфортные и менее заметные капы пользуются популярностью у самих пациентов, отметил врач.

— В моей клинической практике достаточно часто встречается ситуация, когда у пациентов наблюдается проблема с прикусом. Причем проблема эта затрагивает людей абсолютно разных возрастов и с разным состоянием зубов. О том, что у человека неправильный прикус, он зачастую узнает, уже столкнувшись с разного рода осложнениями в состоянии здоровья, которые выражаются в хрустах челюсти, щелчках, болях в височном суставе, головных болях, проблемах с обструктивным ночным апноэ сна, в том числе храпом и др., — сказал стоматолог.

Лосев отметил, что основным показанием для таких пациентов служит восстановление правильного прикуса, или, как это называют специалисты, физиологическая окклюзия.

— В этом случае лечение всегда начинается с изготовления кап. Для этой цели изначально проводится комплексная диагностика, нейромышечная релаксация, аксиография (цифровой метод для записи и регистрации траектории движения нижней челюсти) — таким образом определяется правильное положение нижней челюсти, — рассказал Лосев.

После проведения всех вышеперечисленных процедур изготавливается из специального материала, как правило, из силикона или биопластика, капа, которая моделируется в компьютерной программе и фрезеруется на специальном станке.

Лосев отметил, что основной смысл ношения кап заключается в том, что при ее надевании происходит смыкание зубов. Когда капа в полости рта, у пациента нижняя челюсть становится в правильное анатомическое положение, в котором не страдает сустав, расслаблены все мышцы, поэтому уходит вся негативная симптоматика. При этом, сказал специалист, капы предусматривают прежде всего ночное ношение, так как около 70 процентов суточного смыкания челюстей происходит именно ночью. Однако врачи рекомендуют, как правило, суточное ношение кап за исключением чистки зубов и приемов пищи, таким образом эффективность их использования вырастает в несколько раз.