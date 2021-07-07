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Путин поручил главам субъектов РФ общаться с населением не реже раза в год

Полина Долганова

Политика
Путин поручил главам субъектов РФ общаться с населением не реже раза в год
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин рекомендовал главам субъектов общаться с местными жителями не реже одного раза в год. Это и другие поручения главы государства перечислены в документе, опубликованном на сайте Кремля по итогам прямой линии президента.

В документе говорится, что правительство может оказывать помощь в организации таких мероприятий.

— Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации регулярно, но не реже одного раза в год, проводить прямое общение с жителями регионов, — говорится в сообщении.

Доклад о выполнении поручения необходимо будет предоставлять ежегодно до 31 декабря. Ответственными за поручение назначены все главы регионов России, а также руководитель администрации президента РФ Антон Вайно.

В перечне также говорится, что правительство РФ должно обеспечить организацию работы горячей линии по рассмотрению обращений жителей России.

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