Дерматологи рассказали, почему опасно купаться рядом с утками

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Водоплавающие птицы могут быть заражены церкариями — личинками паразитических червей. Они передаются человеку, вызывая церкариоз. Чем опасно это заболевание, «Вечерней Москве» рассказали врачи.

По словам дерматолога Юлии Галлямовой, заразиться церкариозом можно, купаясь в одном водоеме с утками.

— Церкариоз (он же — «болезнь купальщиков», «зуд купальщиков») вызывается шистоматоидными сосальщиками. Они обитают в водоемах и передаются человеку через уток, — рассказала специалист.

С мнением Галлямовой согласилась дерматолог Татьяна Егорова. Эксперт отметила, что, попадая на кожу человека, личинки вызывают воспаления и зуд.

— Личинки червей живут на водоплавающих птицах. Иногда они пытаются прикрепиться к человеку, проникая в открытые участки кожи. В теле паразиты живут всего нескольких дней. Однако они вызывают высыпания, которые провоцируют неприятный зуд, — отметила врач.

Собеседница «ВМ» заметила, что вероятность заразиться значительно повышается в стоячей воде. В таких водоемах вода не обновляется, в них часто плавают утки, предупредила специалист.

Галлямова также обратила внимание, что неблагополучные водоемы отмечают соответствующими знаками.

— Если вы видите табличку, на которой написано, что заходить в воду запрещено — это значит, что купание опасно для здоровья. Не пренебрегайте предупреждениями санэпидемстанций, — посоветовала специалист.

Дерматолог отметила, что желательно избегать водоемов с илистым дном. По словам врача, в таких местах созданы идеальные условия для жизнедеятельности паразитов.

Собеседница «ВМ» также заметила, если человек все-таки искупался в потенциально зараженной воде, в течение нескольких минут он может смыть с себя паразитов: для этого нужно принять душ. При отсутствии такой возможности подойдет обычная питьевая вода, уточнила врач.

Опрошенные «Вечерней Москвой» эксперты успокоили: церкариоз может пройти без вмешательства врачей. В редких случаях заболевание вызывает температуру, которую можно сбить жаропонижающими.

Воспаленные участки по возможности лучше не расчесывать, предупредила Егорова. Однако важно убедиться, что человек заразился именно церкариозом, отметила специалист.

— Если неосторожно расчесывать воспаления, можно случайно занести вторичную инфекцию. В любом случае, лучше сходить к врачу: церкариоз похож, в том числе, на чесотку. Обязательно нужно посетить специалиста, если симптомы нарастают, появляется нестерпимый зуд, повышается температура или есть отек в области высыпаний, — порекомендовала врач.

Специалист заметила, что при необходимости врач может назначить успокаивающие «болтушки» и антигистаминные препараты.

Галлямова согласилась, что не стоит заниматься самодиагностикой. По словам эксперта, «зуд купальщика» легко перепутать с другими заболеваниями: фотодерматозами, аллергической реакцией на водоросли или планктон. Точный диагноз сможет поставить только врач, заключила дерматолог.