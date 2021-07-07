Дом Лосева пригласил москвичей на экскурсии цикла «Философский Арбат»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Библиотека «Дом А. Ф. Лосева» приглашает москвичей и гостей столицы на авторские экскурсии В. П. Троицкого из цикла "Философский Арбат". Мероприятия, тематически связанные между собой, тем не менее, представляют логически завершенный маршрут. Поэтому посещать их можно, как последовательно, так и выборочно.

В субботу, 10 июля, участникам экскурсии предлагается пройтись по маршруту «Дом Лосева — Воздвиженка». Тема встречи — «Философский Арбат» — расскажет о Лосеве и его Доме. Здесь играл Скрябин и читал прощальную повесть Владимир Соловьев. Экскурсанты увидят «нос Павла Флоренского», скверик возле Генерального штаба, Романов переулка и Храм на Моховой.

В воскресенье, 11 и 25 июля, состоится экскурсия «Мыслители Арбата и Приарбатья». Ее участникам расскажут о трудном жизненном пути «последнего русского философа Серебряного века», об истории создания библиотеки, о причине переезда в этот дом русского мыслителя, о его чудом уцелевшей домашней библиотеке, его основных трудах.

Через неделю, 17 июля, в рамках цикла «Философский Арбат» маршрут прогулки будет проложен от Дома Лосева до Волхонки.

Кроме того, в этот день и 31 июля состоится пешеходная экскурсия «Храмы Арбата». Значительная часть жизни русского философа А. Ф. Лосева была связана с Арбатом. В старину еще бытовало другое, неофициальное ее название: «Улица трех Никол». Об истории улицы и причинах такого названия, о храмах, находившихся в непосредственной близости от дома Алексея Федоровича, и пойдет речь в первой экскурсии из цикла «Храмы Арбата —исчезнувшие и сохранившиеся».

По литературным местам Арбатских переулков библиотека приглашает посетителей пройтись в среду, 21 июля. На прогулке «Литературное Приарбатье» поговорят не только об арбатских знаменитостях — Александре Герцене, Андрее Белом, Льве Толстом — но и о менее «популярных» фигурах.

24 и 31 июля состоятся экскурсии из цикла «Философский Арбат». Маршрут первой из них будет проложен от Дома Лосева до Пречистенка, второй — от Дома Лосева до Большой Никитской.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте библиотеки.