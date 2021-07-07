Жители трех домов начали переселение по реновации на юге Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Загорьевская улица, 2/1 Карта всех событий

Жители трех пятиэтажек начинают переселение по программе реновации на юге Москвы. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в среду, 7 июля.

— Район Бирюлево Восточное седьмой по счету в Южном административном округе, где идет переселение по программе реновации. К процедуре переезда приступают жители домов № 3, 4 и 5 в поселке Загорье, — рассказал руководитель ведомства.

До 2024 года планируется начать переселение около тысячи человек, добавил Левкин. В новостройку по адресу улица Загорьевская, дом 2, корпус 1, переселяются жители домов по адресу поселок Загорье, дом 3, 4 и 5.

Для жильцов подготовлены 108 квартир с улучшенной отделкой, первый этаж приспособят для общественных нужд. На территории рядом с домом созданы детские площадки и места для отдыха.

Переселению и сносу в рамках реновации в районе Бирюлево Восточное подлежат 17 домов площадью 32 тысячи квадратных метров, где проживает 1,9 тысячи москвичей.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в 2017 году. В ее рамках предусмотрено расселение 5175 домов и около миллиона жителей столицы. Всего для ее реализации подобрано 513 стартовых площадок на территории города.