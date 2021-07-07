Жители трех домов начали переселение по реновации на юге Москвы
Жители трех пятиэтажек начинают переселение по программе реновации на юге Москвы. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в среду, 7 июля.
— Район Бирюлево Восточное седьмой по счету в Южном административном округе, где идет переселение по программе реновации. К процедуре переезда приступают жители домов № 3, 4 и 5 в поселке Загорье, — рассказал руководитель ведомства.
До 2024 года планируется начать переселение около тысячи человек, добавил Левкин. В новостройку по адресу улица Загорьевская, дом 2, корпус 1, переселяются жители домов по адресу поселок Загорье, дом 3, 4 и 5.
Для жильцов подготовлены 108 квартир с улучшенной отделкой, первый этаж приспособят для общественных нужд. На территории рядом с домом созданы детские площадки и места для отдыха.
Переселению и сносу в рамках реновации в районе Бирюлево Восточное подлежат 17 домов площадью 32 тысячи квадратных метров, где проживает 1,9 тысячи москвичей.
Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в 2017 году. В ее рамках предусмотрено расселение 5175 домов и около миллиона жителей столицы. Всего для ее реализации подобрано 513 стартовых площадок на территории города.