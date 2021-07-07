Авторские ювелирные украшения украли из галереи в центре Москвы

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Россия, Москва, Новослободская улица, 67/69 Карта всех событий

Столичные полицейские проводят проверку после кражи ювелирных изделий и денег из помещения галереи в центре столицы. Об этом в среду, 7 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По словам представителя ведомства, неизвестный проник в помещение и похитил из здания на Новослободской улице, 67/69, дорогой смартфон, художественные ювелирные украшения, подвеску с кристаллом, пять колец авторского сплава, перстень, два женских кольца и 250 тысяч рублей.

Кража, предположительно, могла произойти в период с 26 мая по 19 июня, пока девушка находилась на больничном.

По подсчетам потерпевшей, общая сумма ущерба составила более 400 тысяч рублей.

По данному факту проводится проверка.

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