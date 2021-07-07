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Авторские ювелирные украшения украли из галереи в центре Москвы

Юлия Павлушова

Происшествия
Авторские ювелирные украшения украли из галереи в центре Москвы
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Новослободская улица, 67/69 Карта всех событий

Столичные полицейские проводят проверку после кражи ювелирных изделий и денег из помещения галереи в центре столицы. Об этом в среду, 7 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По словам представителя ведомства, неизвестный проник в помещение и похитил из здания на Новослободской улице, 67/69, дорогой смартфон, художественные ювелирные украшения, подвеску с кристаллом, пять колец авторского сплава, перстень, два женских кольца и 250 тысяч рублей.

Кража, предположительно, могла произойти в период с 26 мая по 19 июня, пока девушка находилась на больничном.

По подсчетам потерпевшей, общая сумма ущерба составила более 400 тысяч рублей.

По данному факту проводится проверка.

Ранее «ВМ» сообщала, что безработная приезжая обокрала пенсионера в квартире на юго-востоке Москвы.

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