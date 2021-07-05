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Безработная приезжая обокрала пенсионера в квартире на юго-востоке Москвы

Юлия Павлушова

Происшествия
Безработная приезжая обокрала пенсионера в квартире на юго-востоке Москвы
Фото: Пресс-служба УВД по ЮВАО
Россия, Москва, Донецкая улица Карта всех событий

Столичные полицейские задержали 33-летнюю безработную приезжую по подозрению в краже у пенсионера. Об этом в понедельник, 5 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

По данным ведомства, женщина постучалась в квартиру к 72-летнему москвичу. Она рассказала о якобы умершей соседке снизу, на поминки которой нужна посуда. Хозяин впустил гостью внутрь и ушел за тарелками.

Однако после ее ухода мужчина заметил, что из дома пропал мобильный телефон и 25 тысяч рублей наличными.

Позже стражи порядка задержали женщину на Донецкой улице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленницу заключили под стражу.

Ранее «ВМ» сообщала, что псевдосотрудница банка украла у москвички почти два миллиона рублей.

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