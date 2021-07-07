Роман Романенко добился создания безопасных переходов к спорткомплексу «Битца»

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Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко добился для жителей столичного района Северное Бутово обустройства пешеходных переходов через улицу Куликовскую и улицу Поляны.

Жители 1-го микрорайона Северного Бутова пожаловались депутату на отсутствие возможности безопасного прохода к церкви святителя Алексия, митрополита Московского, и физкультурно-оздоровительному комплексу «Битца», расположенному в Битцевском лесу.

— После обращений жителей я выезжал на место, чтобы лично убедиться в наличии проблемы. Действительно, на улицах Куликовская и Поляны очень активный автомобильный трафик, а обустроенных переходов для прихожан церкви и посетителей ФОК, которые тут курсируют постоянно, нет. Конечно, из-за этого на участке возникают аварийные ситуации. Поэтому я принял решение обратиться в городской департамент транспорта с просьбой организовать пешеходный переход в этой зоне и держу вопрос на контроле, — прокомментировал Роман Романенко.

Городские власти откликнулись на запрос депутата Госдумы. Окружная комиссия по безопасности дорожного движения ЮЗАО признала целесообразность организации регулируемых пешеходных переходов через улицы Куликовскую и Поляны. На сегодняшний день Центром организации дорожного движения правительства Москвы ведется разработка проектной документации.