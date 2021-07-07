Петр Толстой посетил аллею Ветеранов в Марьине, где планируется благоустройство

Фото: Александр Чикин

Депутат Госдумы от Люблинского округа Москвы Петр Толстой посетил аллею Ветеранов в Марьине вместе с представителями организации-проектировщика, совета ветеранов района и инициативной группой горожан. Общественную зону планируют благоустроить в ближайшее время.

— Обязательно приведем этот сквер в порядок. Считаю, что это наш общий долг — увековечить память тех, кто сражался за наше будущее, — сказал парламентарий.

Аллея расположена вдоль улицы Перервы. Она связывает центры районов Марьино и Люблино. Газон и деревья разделяют ее на две параллельные пешеходные дорожки. Прогулочную зону открыли в ноябре 2006 года в честь 65-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Битве за Москву в 1941–1942 годах. В центральной части сквера, напротив уличной сцены, установлен памятный камень с мемориальной табличной. Рядом с ним разместили информационные стенды с фотографиями сражений за столицу.

В последний раз аллею Ветеранов благоустраивали в 2015 году. Общественные обсуждения проекта ее реконструкции провели в марте 2020 года. Москвичи решили, что здесь необходимо отремонтировать прогулочные тропинки, установить новые архитектурные объекты и создать зоны отдыха. Один из проектов активисты показали Петру Толстому.

Жители района предложили посадить в сквере новые деревья, кустарники и цветы, а также установить памятный знак к 35-летию годовщины аварии на Чернобыльской АЭС. По словам горожан, в Марьине живут многие свидетели катастрофы, которые смогут проводить памятные акции у нового обелиска. Парламентарий предложил разместить монумент на постаменте, а рядом с ним установить лавочки.

Также москвичи хотят, чтобы на аллее появилась новая сцена для массовых мероприятий. Входные группы сквера предложили организовать в форме звезд, а на его территории — разместить новые стенды с историями о подвигах ветеранов и биографиями жителей Марьина, участвовавших в сражениях.

— Предлагаю разработать дизайн стенда в кооперации с талантливыми молодыми проектировщиками. Они действительно смогут заинтересовать молодежь — тех, для кого мы сохраняем память о войне. Прошу совет ветеранов собрать архивные фотографии и документы, подготовить их для обсуждения проекта стендов, — добавил Толстой.

Депутат заявил, что возьмет на контроль все этапы благоустройства локации. По его словам, работы необходимо провести качественно и в кратчайшие сроки.

Ранее Толстой призвал ускорить благоустройство аллеи Кремлевских курсантов в сквере имени Героя Советского Союза маршала авиации Ивана Кожедуба. Она находится в районе Люблино.