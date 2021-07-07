Кафе в центре Москвы могут закрыть на три месяца за работу без QR-кодов

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Тверской бульвар, 20с4 Карта всех событий

«Кулинарную лавку братьев Караваевых» на Тверском бульваре могут закрыть на три месяца за работу без системы проверки QR-кодов. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Сергей Михайлов в среду, 7 июля.

— ОАТИ совместно с полицией в ходе проведения ежедневных рейдов по соблюдению ограничительных мер, установленных указами мэра Москвы, было установлено, что заведением «Кулинарная лавка братьев Караваевых», расположенным по адресу Тверской бульвар дом 20, строение 4, осуществлялось обслуживание посетителей без предварительной проверки QR-кодов, — рассказал инспектор.

Кафе могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей, а в случае выявления фактов причинения вреда здоровью компанию оштрафуют на сумму до миллиона рублей или приостановят ее деятельность на срок до 90 дней, отмечает РИА Новости.

С 28 июня организации общественного питания в Москве запрашивают у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.