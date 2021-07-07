Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В новом сезоне стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» пройдет марафон на тему вакцинации

Василий Плиткин

Общество
В новом сезоне стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» пройдет марафон на тему вакцинации
Фото: Pexels

В новом сезоне стрима телеканала RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рубрику «Бесит» будет вести российский блогер.

Стрим на YouTube начнется в среду, 7 июля, в 21:00, в рамках него пройдет часовой марафон, посвященный теме вакцинации от коронавируса.

В эфире примут участие врачи и вирусологи, а также противники и сторонники вакцинации. Во время стрима покажут расследование телеканала о поддельных QR-кодах, сообщает RT.

С 28 июня организации общественного питания в Москве запрашивают у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.

Читайте также:
YouTubeкоронавирусвакцинация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Соломатина
Елена Соломатина

Пять принципов летнего питания

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Замечаем ли мы хорошее?

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Демон из машины: когда искусственный интеллект уничтожит кучу профессий

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Взлет и падение кооперативов

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Не вакцинироваться — лишний повод раскачать лодку?

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Почему мы не верим врачам

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ведем с бизнесом открытый диалог

Все мнения
О проекте