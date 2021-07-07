В новом сезоне стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» пройдет марафон на тему вакцинации

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В новом сезоне стрима телеканала RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рубрику «Бесит» будет вести российский блогер.

Стрим на YouTube начнется в среду, 7 июля, в 21:00, в рамках него пройдет часовой марафон, посвященный теме вакцинации от коронавируса.

В эфире примут участие врачи и вирусологи, а также противники и сторонники вакцинации. Во время стрима покажут расследование телеканала о поддельных QR-кодах, сообщает RT.

С 28 июня организации общественного питания в Москве запрашивают у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.