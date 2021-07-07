Еще одну квартиру разыграют в Подмосковье среди вакцинированных от COVID-19

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Среди жителей Подмосковья, которые вакцинируются от коронавируса, разыграют еще одну квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области в среду, 7 июля.

— В этот раз в акции смогут принять участие все совершеннолетние граждане России, которым первый компонент вакцины введен с 25 июня на территории Московской области, — говорится в сообщении.

Для участия в лотерее необходимо нажать на баннер на сайте «Госуслуги» и заполнить анкету с личными данными, после чего на электронную почту придет код-подтверждение. Итоги розыгрыша огласят 1 августа в эфире телеканала 360.

Победитель получит однокомнатную квартиру площадью 40 квадратных метров с чистовой отделкой в трех километрах от МКАД. Рядом находятся школа, детский сад и поликлиника.

Привиться от COVID-19 может любой житель Подмосковья старше 18 лет. Запись доступна через портал «Госуслуги», по телефону 122, а также в МФЦ и клубах «Активное долголетие», отмечает 360.