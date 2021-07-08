Наталья Сергунина: Столичные компании примут участие в акселерационной программе Global Partners

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Стартовал прием заявок от столичных предприятий на участие в экспортной акселерационной программе Global Partners для B2B-компаний. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина в четверг, 8 июля.

— Участникам программы помогут сфокусироваться на целевых зарубежных рынках и определить наиболее перспективных партнеров. Для них предусмотрены индивидуальное наставничество иностранных экспертов и возможность презентовать свои проекты представителям ведущих международных компаний из списка Global Innovation 1000, — рассказала заммэра.

Программа ориентирована на компании, которые развиваются в сферах управления городской средой, фудтеха, агротеха, экологии, энергетики, а также транспорта и логистики. Ее организует Московский экспортный центр (МЭЦ) вместе с платформой по развитию корпоративных инноваций GenerationS.

Заявку можно подать до 28 июля на сайте программы. МЭЦ профинансирует 85 процентов стоимости участия. Из числа заявок на конкурсной основе выберут 20 компаний, которые пройдут акселерацию с августа по ноябрь, а результаты работы они представят в декабре.

— Акселератор поможет московским компаниям ускорить выход на зарубежные рынки, выстроить ключевые процессы в командах и сформировать индивидуальный клиентский сегмент, — отметил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Участники смогут, по его словам, адаптировать продукт и создать четкую стратегию по выходу на экспорт в ближайшем году, а также повысить число внешнеторговых контрактов, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.