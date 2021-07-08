Выставка «Коллекция впечатлений» открылась в Третьяковской галерее

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Государственная Третьяковская галерея приглашает посетителей на выставку «Коллекция впечатлений. Фотографы и дизайнеры о путешествиях». Здесь представлены инсталляции и фотопроизведения финалистов международного конкурса фотожурналистики ASE International Photo Awards.

Экспозиция посвящена путешествиям, которых нам так не хватает в период пандемии.

Выставку открывает «зал-шкатулка», где и можно увидеть работы фотомастеров. Фотографии дополняют объекты промышленного, книжного, светового, графического и мебельного дизайна, текстиль и керамика. Свои произведения для выставки предоставили Андрей Бартенев, Денис Симачев, Ярослав Рассадин, Катя Бочавар, Светлана Тегин, Сергей Смирнов, Виктория Андреянова.

Специально для экспозиции Вера Занегина сделала ковер «Ритмы пашен», в плоскость которого вплетены травы и цветы. Художник Венера Казарова создала бумажные цветы, а Александра Фалиштынская — инсталляцию «Внутренняя миграция», объединившую текстильный дизайн и искусство.

Один из разделов выставки представляет собой мини-музей, в котором собраны предметы, привезенные участниками проекта из поездок, и связанные с ними истории.

Экспозицию сопровождает музыка альбома Journey композитора Виктора Осадчева, композиции которого вдохновлены путешествиями.

Выставка открыта с 7 июля по 26 сентября, сообщается на сайте галереи.