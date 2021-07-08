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Фестиваль народных искусств «Сенокос» пройдет в Подмосковье

Ольга Маркова

Развлечения
Фестиваль народных искусств «Сенокос» пройдет в Подмосковье
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Музей-усадьба «Мураново» имени Ф. И. Тютчева 24 и 25 июля приглашает взрослых и детей на фестиваль народных искусств «Сенокос».

Более двадцати лет в рамках форума гости могут увидеть реконструкцию усадебной жизни, культурной среды и народных традиций XIX века, которые представлены через фольклор, игры, музыку и народные ремесла.

Основная часть праздничных мероприятий традиционно проходит на том самом лугу, который воспел в своих стихотворениях поэт Е. А. Баратынский. В покосе травы принимают участие все гости фестиваля.

Общие игры сменяются показательными выступлениями кулачных бойцов, пением, танцами. В программу включены реконструкции традиционных игр и забав XIX века и мастер-классы, в ходе которых дети учатся делать традиционные русские игрушки. В заключительном хороводе второго дня праздника принимают участие сотни человек, сообщается на сайте музея.

Среди участников фестиваля фольклорные группы, мастера, возрождающие старинные ремесла (кузнецы, гончары, резчики по дереву, ткачи) и предприятия, созданные в местах бытования традиционных российских художественных промыслов в XIX столетии.

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