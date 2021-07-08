Выставка «Сделано в России» откроется в галерее «Солнцево»

Фото: Пелагея Замятина / Вечерняя Москва

Галерея «Солнцево» объединения «Выставочные залы Москвы» представляет выставку «Сделано в России», внимание которой сосредоточено на коллекции уникальных шелковых платков.

Выставка поделена на два раздела — классический и современный. Первый представлен работами, изготовленными по эскизам выпускников МВХПУ имени Строганова — Олеси и Дмитрия Кузнецовых, а также Эдуарда Жесткова. Эта часть выставки отражает традиционную советскую школу декоративно-прикладного искусства. Шелковые шедевры выполнены в технике ручной росписи на натуральном шелке.

Современный взгляд на производство платков представляет Светлана Шунк, выпускница РГУ имени Косыгина. Ее произведения сочетают в себе работу художника по тканям и работу графического дизайнера, выполняющего эскизы для цифровой печати на натуральном шелке.

В общей сложности посетители увидят 43 платка.

Выставка открыта с 17 июля по 29 августа, сообщается на сайте галереи.