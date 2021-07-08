Музей Васнецова подготовил программу «Сказочное лето»

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Музей-квартира Аполлинария Васнецова в июле приглашает юных москвичей и их родителей на интерактивно-игровые занятия «Сказочное лето». Здесь можно будет проникнуться атмосферой московской квартиры начала ХХ века, отгадать тайны старинных предметов и увидеть сказочную историю, разыгранную в залах музея с помощью самодельных кукол. Гости смогут самостоятельно смастерить сказочных героев и разыграть с ними сюжет.

Откроет цикл занятий 17 июля сказка «Марфушка и Доглядушка». Ребятам расскажут историю о сиротке Марфушке с помощью тряпичных кукол и глиняных фигурок животных, сделанных в народных традициях.

Через неделю, 24 июля, участники занятия услышат сказку «Ореховая веточка», которая напоминает известный сюжет сказки «Аленький цветочек» С. Т. Аксакова, но со своими художественными особенностями. Ребята сравнят и обсудят две сказки, разыграют ее с помощью кукол и смастерят собственную куколку из веточки.

В завершающий день июля состоится занятие по русской народной сказке «Верлиока». В интерактивной истории каждый ребенок почувствует себя не просто зрителем, но и мастером-кукольником, и даже кукловодом.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте галереи.