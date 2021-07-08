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Психолог рассказала, по каким признакам понять, что мужа приворожили

Юлия Евграфова

Общество
Психолог рассказала, по каким признакам понять, что мужа приворожили
Фото: Pexels

Если поведение любимого мужчины резко изменилось, он перестал делиться своими мыслями, переживаниями, стал избегать прикосновений, а в адрес супруги стали все чаще сыпаться критические и язвительные замечания, то это повод проверить мужа на приворот. Об этом «Вечерней Москве» рассказала психолог, эзотерик Маргарита Аристархова.

— Здесь ключевое слово «резко». Если же эти события нарастали постепенно, стоит подумать, что в ваших отношениях что-то не так, нужновнести изменения, чтобы сохранить дружную семью и любящего мужа. Это самая распространенная проблема на приеме у психолога. Своего мужчину надо оберегать от «угонщиц». Они знают, как привлечь вашего уставшего мужа, дать ему необходимую ласку, заботу и внимание. В ход идут и психологические, и бытовые, и магические способы, — пояснила собеседница «ВМ».

Как посоветовала Аристархова, независимо от способа, с помощью которого соперница желает увести мужчину из семьи, нельзя устраивать ему скандал. По ее словам, в таком случае нужно проявить женскую хитрость и гибкость, возможно, даже обратиться за помощью к специалисту.

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