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Меладзе объяснил причину ненависти к Корчевникову

Ирина Вельмисова

Развлечения
Меладзе объяснил причину ненависти к Корчевникову
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российский певец Валерий Меладзе признался, что с недоверием относится к ведущему программы «Судьба человека» Борису Корчевникову.

По словам Меладзе, за мягкостью ведущего кроется желание залезть гостям программы «под кожу». С милой улыбкой Корчевников выпытывает у звезд грязные подробности об их жизни, при этом, отмечает певец, делает это с огромным удовольствием.

Отвращение Валерия Меладзе можно объяснить одним из выпусков программы, героиней которого стала Ани Лорак, отмечает издание Nation News. Артистка обвинила в домогательстве продюсера Константина Меладзе, брата Валерия. Лорак заявила, что старший Меладзе предлагал ей интимные отношения в обмен на продвижение по карьерной лестнице. После громкого высказывания в студии программы обсуждалась и личность самого артиста.

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