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Более 600 подмосковных гостиниц получили классификацию

Дарья Калинина

Общество
Более 600 подмосковных гостиниц получили классификацию
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

С 2016 года в Подмосковье получили классификацию 658 гостиниц.

Гостиницы делят на шесть категорий – от вовсе не имеющих звезд до пятизвездочных. Такая методика помогает постояльцем получить желаемый уровень сервиса и владельцам наладить ведение бизнеса.

В области больше всего гостиниц без звезд – 288. Гостиниц с одной звездой лишь – 18. Двухзвездочных суммарно – 47, а трехзвездочных – 187. Также работает сто три четырехзвездочных гостиницы.

Пятнадцать гостиниц с пятью звездами открыто в Подмосковье. Они находятся в Химках, Солнечногорске, Жуковском и Чехове, сообщает Подмосковье сегодня.

гостиницаТуризмПодмосковье
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