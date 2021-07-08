Более 600 подмосковных гостиниц получили классификацию

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

С 2016 года в Подмосковье получили классификацию 658 гостиниц.

Гостиницы делят на шесть категорий – от вовсе не имеющих звезд до пятизвездочных. Такая методика помогает постояльцем получить желаемый уровень сервиса и владельцам наладить ведение бизнеса.

В области больше всего гостиниц без звезд – 288. Гостиниц с одной звездой лишь – 18. Двухзвездочных суммарно – 47, а трехзвездочных – 187. Также работает сто три четырехзвездочных гостиницы.

Пятнадцать гостиниц с пятью звездами открыто в Подмосковье. Они находятся в Химках, Солнечногорске, Жуковском и Чехове, сообщает Подмосковье сегодня.