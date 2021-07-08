В Подмосковье открылся десятый Центр помощи при ДТП

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Центр помощи при ДТП открылся в Солнечногорске. Он стал десятым по счету на территории Московской области.

Основной целью проекта является оказание бесплатной помощи гражданам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие и обратившимся в службу экстренной помощи по номеру 112. Такие центры помогут снизить нагрузку на Госавтоинспекцию, а также поспособствуют быстрой и правильной регистрации происшествия на месте.

В случае разногласий между участниками ДТП их направляют в стационарный центр, где дежурят сотрудники ГИБДД и работники Союза безопасности дорожного движения.

Центры помощи уже есть в Истре, Красногорске, Химках, Одинцове, Мытищах, Люберцах, Подольске, Сергиевом Посаде, Королеве и Солнечногорске. В этом году в области ожидается открытие еще восьми подобных центров — на территории Балашихи, Домодедова, Коломны, Пушкина, Щелкова, Богородского, Ленинского и Раменского округов, сообщает «Подмосковье сегодня».