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Экономист рассказал, как выгодно вложить деньги

Дарья Калинина

Экономика
Экономист рассказал, как выгодно вложить деньги
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Советами о грамотном инвестировании и распределении бюджета поделился экономист Никита Масленников. Он полагает, что россиянам нужно присмотреться к облигациям федерального займа — государственным ценным бумагам, так как у них достаточно приличная доходность, которая примерно на два процента обгоняет максимальные ставки банковских депозитов.

Экономист подчеркнул, что заключать договор с финансовыми компаниями и выбирать состав своего пакета следует после того, как человек определился с количеством средств, которое он может вложить, и понял, куда вкладывается рынок.

Масленников советует первое время брать бумаги ведущих государственных и частных компаний. Крупные российские корпорации находятся под контролем Центрального банка, что создаст минимальные гарантии потери личных инвестиций, поэтому их бумаги тоже должны находиться в портфеле.

Заходить на рынок в одиночку опасно.

— Новичок вряд ли имеет возможность самостоятельно управлять инвестиционным портфелем, — подчеркивает экономист. — На первое время лучше всего найти помощника-консультанта, финансового посредника, обладающего нужными знаниями.

Масленников повторил, что начать работать можно и с 300 тысячами рублей, и с 300 миллионами, но нужно четко определиться с цифрой. Экономист отметил, что можно открывать и индивидуальный инвестиционный счет. После долгих вложений в облигации накапливаются налоговые льготы по доходу, пришедшему с инвестиций, сообщили Nation News.

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