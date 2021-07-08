В России появился сервис, который напоминает о забытых покупках

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В России разработали приложение, которое с помощью умного списка поможет пользователю не забывать нужные товары в магазине и не возвращаться за ними в супермаркет. При оплате на кассе сервис сверяет купленные продукты с нужным списком, и если чего-то не хватает, он сразу же оповещает покупателя. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

Приложение называется Cosyfication. От покупателя требуется внести список нужных покупок в приложение, дальше сервис все сделает сам, а именно — проверит, все ли купил пользователь. Кстати, списком товаров можно делиться с близкими или родными.

— Сервис сверяется с данными программы лояльности магазина и уведомляет пользователя, если он забыл купить что-то из списка. Таким образом человек сможет докупить нужный товар не отходя от кассовой зоны, — говорится в сообщении.

Кроме того, планируется добавить в сервис установку любых напоминаний. Например, можно будет попросить напомнить выключить утюг или взять с собой пакет перед походом в магазин. Также можно будет «наговорить» список покупок голосом.

Приложение создают студенты Высшей школы технологического предпринимательства СПбПУ, которая входит в Центр компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии». Разработку сервиса закончат уже в июле-августе этого года.

В 2011 году в России было разработано одноименной компанией приложение «КупиБатон», которое пользуется популярностью и сегодня. В нем можно быстро создать чек-лист для похода в магазин с помощью быстрого поиска. Приложение запоминает незнакомые наименования продуктов, из которых потом формирует собственный словарь. При этом списки покупок можно оправлять на другие телефоны домочадцев с помощью синхронизации устройств. Каждый раз, когда кто-то вносит изменения, приложение уведомляет всех пользователей.

Несколько лет назад отечественная компания CleverPumpkin разработала приложение Moneon, которое позволяет вести учет финансов по нескольким счетам, импортируя операции из СМС-сообщений банков. Сервис также позволяет управлять общим бюджетом совместно с членами всей семьи, правда, для этого каждому участнику понадобится оплачивать каждый месяц премиум-подписку.

Кроме того, в 2016 году в России компания «Ваш провизор» выпустила на рынок одноименное приложение, которое позволяет проверять подлинность препаратов и планировать время их приема. Сервис работает интегрировано с аптекам, а подлинность лекарств проверяет через реестр Росздравнадзора. «Ваш провизор» также помогает контролировать сроки годности и наличие препаратов в домашней аптечке, узнавать о противопоказаниях и дозировках, хранить рецепты от врача, а также находить аптеки на карте и отслеживать цены на товары. Кроме того, с помощью сервиса можно консультироваться с фармацевтом.