Скончался народный артист России Михаил Глуз

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Народный артист России Михаил Глуз скончался в возрасте 69 лет. Об этом говорится на сайте театра «Ленком Марка Захарова» в четверг, 8 июля.

В театре отметили, что в сентябре 2021 года композитору должно было исполниться 70 лет, однако он не дожил до своего юбилея.

— Музыка Михаила Глуза, проникновенная и темпераментная, звучит в нашем спектакле «Поминальная молитва». Композитор принимал активное творческое участие в возрождении нашей знаменитой постановки, — говорится в сообщении.

Причина смерти Михаила Глуза не уточняется. Дату церемонии прощания с композитором в театре также не сообщили.

Михаил Глуз родился 19 сентября 1951 в Сахалинской области. Он является автором таких популярных мюзиклов, как «Шалом-Шагал», «Принц и нищий». Популярность ему также принесла рок-опера «Суламифь-Forever!» и балет «Сон с продолжением». Кроме того, композитор был кавалером Золотого почетного знака «Общественное признание».