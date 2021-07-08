Пульмонолог назвал смертельную опасность тополиного пуха

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Тополиный пух при попадании в нос может вызвать отек Квинке, который грозит полным закрытием дыхательных путей и смертью. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин.

По словам доктора, от просто попадания большого количества пуха в нос умереть нельзя. Однако от аллергической реакции на него — можно.

— Если есть аллергия на тополиный пух, то теоретически можно получить отек Квинке. Тогда можно умереть ототека гортани, — сказал Овечкин.

Отек Квинке или ангионевротический отек — заболевание аллергической этиологии. Оно проявляется выраженным отеком слизистых оболочек и подкожно-жировой клетчатки. Чаще отек Квинке появляется в области лица и шеи, на руках. В редких случаях может быть отек внутренних органов.

Возникает отек Квинке чаще у лиц с аллергическими заболеваниями. Кроме того, чаще он появляется в детском возрасте, а также у женщин.