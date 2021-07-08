Третий «Русский центр» открылся в Армавире

Фото: Дом Москвы

Открылся третий «Русский центр», который станет площадкой популяризации русской культуры и местом культурно–образовательного досуга молодежи, по инициативе Московского культурно–делового центра «Дом Москвы» в Ереване, при содействии мэрии Армавира во дворце культуры города Армавир.

На церемонии присутствовали: Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин, заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Ара Хзмалян, губернатор Армавирского марза Амбарцум Матевосян, генеральный директор Московского культурно-делового центра «Дом Москвы» в Ереване Ваграм Карапетян, генеральный директор и председатель Совета директоров банка ВТБ–Армения Иван Телегин, мэр Армавира Давид Худатян и глава Армавирской Епархии архиепископ Сион Адамян.

В центре представлено большое разнообразие дидактических материалов, посредством которых можно получить полную информацию о культуре и истории России, а также ознакомиться с разнообразной художественной литературой великих русских писателей. Центр оборудован и оснащен современной техникой, что позволит организовать интерактивные занятия и дискуссии.

— Мы расширяем географию Русских центров и планируем открыть подобные образовательные центры во всех регионах Армении. Мы понимаем, что образованная нация – развитое государство. Здесь будут проходит занятия бесплатных курсов по русскому языку, что позволит повысить уровень знания русского языка и укрепит культурный диалог между армянским и русским народами, — сказал генеральный директор Московского культурно–делового центра «Дом Москвы» в Ереване Ваграм Карапетян.

В рамках открытия центра также состоялось вручение сертификатов детям, окончившим двухмесячные бесплатные курсы русского языка, которые в рамках открытого урока представили гостям свои успехи в области изучении русского языка.