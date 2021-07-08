Психолог дал совет, как удержать богатого мужчину

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Каждая женщина мечтает иметь рядом с собой надежного партнера, приятным бонусом становится его богатство или популярность. Страх потери зачастую превращает дам, находящихся в отношениях с таким мужчиной, в «охранников счастья». Практикующий психолог, сексолог Александра Миллер поделилась советами о том, как сохранить отношения с богатым женихом и избежать измен.

Секс — не единственное, что интересует мужчин. Довольно часто они ищут именно общения, отправляясь с этой целью даже к «ночным бабочкам», отмечает специалист. Миллер говорит, что человеческая психология устроена так, что мы добираем то, чего нам не хватает. Сначала могут появиться друзья, которые выслушают, потом они плавно станут любовникам. Иногда люди создают и новые семьи с теми, кто их сначала выслушал и поддержал.

Чего не хватает мужчине, должна чувствовать женщина, считает сексолог. Банальный флирт может стать сигналом нехватки внимания. Важно всегда быть начеку. Стоит обратить внимание на комплименты.

Миллер опровергает миф, что мужчину можно перехвалить и он будет изменять:

— На самом деле измены начинаются как раз из-за нехватки признания, восхищения. Причем статусные мужчины особенно нуждаются в этом.

Психолог приводит два примера женщин. Первые позволяют себе и мужчине рост и финансовое благополучие, а вторые воспринимают хороший заработок как угрозу. Миллер считает, что женщина должна быть мудрее и действовать по-другому. Лучше создать для мужчины комфортную атмосферу, уделять внимание, заботиться.

Специалист подытоживает, что женщина должна правильно расставить и свои границы, ни в коем случае нельзя про них забывать, ведь в таком случае увеличивается вероятность раствориться в заслугах партнера, нахваливая его ежеминутно. Следует быть аккуратнее, пишет ФАН.