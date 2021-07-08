Движение автобусов восстановили после пожара на Волгоградском проспекте
Движение маршрутов трех автобусов восстановили в южной части Москвы после крупного пожара на складе. Об этом в четверг, 8 июля, сообщил Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.
Экстренным службам пришлось временно перекрыть выезд с Новоостаповской улицы. Из-за этого изменили маршруты автобусов № 99, 161 и 186.
— Восстановлено движение автобусов на Волгоградском проспекте, — отметили в ведомстве.
Напомним, в Москве 8 июля на Волгоградском проспекте загорелось кирпичное административное здание складского типа. На место вылетели экипажи двух пожарных вертолетов. Они работали методом карусели, следуя друг за другом и сбрасывая воду для борьбы с огнем.
Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в комментарии «ВМ» сообщила, что ведомство проводит проверку в связи с пожаром в нежилых помещениях.