Движение автобусов восстановили после пожара на Волгоградском проспекте

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

Движение маршрутов трех автобусов восстановили в южной части Москвы после крупного пожара на складе. Об этом в четверг, 8 июля, сообщил Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Экстренным службам пришлось временно перекрыть выезд с Новоостаповской улицы. Из-за этого изменили маршруты автобусов № 99, 161 и 186.

— Восстановлено движение автобусов на Волгоградском проспекте, — отметили в ведомстве.

Напомним, в Москве 8 июля на Волгоградском проспекте загорелось кирпичное административное здание складского типа. На место вылетели экипажи двух пожарных вертолетов. Они работали методом карусели, следуя друг за другом и сбрасывая воду для борьбы с огнем.

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в комментарии «ВМ» сообщила, что ведомство проводит проверку в связи с пожаром в нежилых помещениях.