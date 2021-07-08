Сергей Собянин: Портал «Наш город» решил пять миллионов вопросов москвичей

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

За десять лет работы портал «Наш город» помог решить жителям столицы пять миллионов вопросов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в четверг, 8 июля.

— Портал «Наш город» решил уже пять миллионов вопросов москвичей! Пятимиллионное обращение касалось неисправности освещения на улице 1-я Вольская — проблему устранили на следующий день, — рассказал глава города.

Больше всего жители пишут о повреждениях дорог и тротуаров, уборке дворовых территорий, а также об освещении, добавил мэр. Портал позволяет контролировать проведение ремонта и благоустройства, сообщать о нарушениях и оценивать работу учреждений.

Система обработки обращений позволяет в автоматическом режиме определить организацию, которая ответственна за решение проблемы. Ответ москвичи должны получить в течение восьми рабочих дней, но, по словам Собянина, все обычно решается быстрее.

Столичные власти постоянно совершенствуют работу «Нашего города», в 2020 году была подключена вся территория Новой Москвы, уточнил глава города. В перспективе специалисты будут работать над мобильным приложением портала и расширением списка тем для ТиНАО.