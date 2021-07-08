Сергей Собянин: Портал «Наш город» решил пять миллионов вопросов москвичей
За десять лет работы портал «Наш город» помог решить жителям столицы пять миллионов вопросов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в четверг, 8 июля.
— Портал «Наш город» решил уже пять миллионов вопросов москвичей! Пятимиллионное обращение касалось неисправности освещения на улице 1-я Вольская — проблему устранили на следующий день, — рассказал глава города.
Больше всего жители пишут о повреждениях дорог и тротуаров, уборке дворовых территорий, а также об освещении, добавил мэр. Портал позволяет контролировать проведение ремонта и благоустройства, сообщать о нарушениях и оценивать работу учреждений.
Система обработки обращений позволяет в автоматическом режиме определить организацию, которая ответственна за решение проблемы. Ответ москвичи должны получить в течение восьми рабочих дней, но, по словам Собянина, все обычно решается быстрее.
Столичные власти постоянно совершенствуют работу «Нашего города», в 2020 году была подключена вся территория Новой Москвы, уточнил глава города. В перспективе специалисты будут работать над мобильным приложением портала и расширением списка тем для ТиНАО.