Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин: Портал «Наш город» решил пять миллионов вопросов москвичей

Иван Юминов

Город
Сергей Собянин: Портал «Наш город» решил пять миллионов вопросов москвичей
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

За десять лет работы портал «Наш город» помог решить жителям столицы пять миллионов вопросов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в четверг, 8 июля.

— Портал «Наш город» решил уже пять миллионов вопросов москвичей! Пятимиллионное обращение касалось неисправности освещения на улице 1-я Вольская — проблему устранили на следующий день, — рассказал глава города.

Больше всего жители пишут о повреждениях дорог и тротуаров, уборке дворовых территорий, а также об освещении, добавил мэр. Портал позволяет контролировать проведение ремонта и благоустройства, сообщать о нарушениях и оценивать работу учреждений.

Система обработки обращений позволяет в автоматическом режиме определить организацию, которая ответственна за решение проблемы. Ответ москвичи должны получить в течение восьми рабочих дней, но, по словам Собянина, все обычно решается быстрее.

Столичные власти постоянно совершенствуют работу «Нашего города», в 2020 году была подключена вся территория Новой Москвы, уточнил глава города. В перспективе специалисты будут работать над мобильным приложением портала и расширением списка тем для ТиНАО.

Читайте также:
москвичиСергей Собянин«Наш Город»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День семьи, любви и верности: зачем он нам?

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Туризм вирусом не погубишь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганистан: угроза 2.0

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Детей хотим, но мужем недовольны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Помочь Бритни Спирс не может никто

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Пять принципов летнего питания

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Замечаем ли мы хорошее?

Все мнения
О проекте