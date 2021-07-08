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«Первый поверил в меня»: бывший директор Киркорова умер от коронавируса

Иван Юминов

Ситуация с коронавирусом
Общество
«Первый поверил в меня»: бывший директор Киркорова умер от коронавируса
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Певец Филипп Киркоров сообщил, что от коронавируса умер продюсер, его первый директор и друг Геннадий Руссу.

— Еще одна потеря в моей жизни. Не стало тебя, Гена Руссу. Мой первый директор, мой лучший директор, — посетовал исполнитель на странице в Instagram.

Киркоров добавил, что тот первым поверил в него в 1988 году, когда музыкант был «долговязым и кучерявым мальчишкой», выступавшим на разогреве у гитариста Игоря Саруханова, и всегда был рядом с музыкантом. Продюсер также стал свидетелем ключевых моментов в жизни Киркорова, в том числе свадьбы с певицей Аллой Пугачевой.

Исполнитель пообещал молиться о душе скончавшегося друга и пожаловался, что «мерзкий ковид» забирает его близких одного за другим.

«Господи… Царства Небесного»; «Ужасные времена. Надо набраться сил и верить, что все будет хорошо»; «Как грустно и больно, когда уходят дорогие и любимые люди! Именно в такие ужасные моменты мы понимаем, как важно вовремя любить»; «Филипп, примите мои самые искренние соболезнования, светлая вечная память такому человеку»; «Боже, опять ковид... соболезную, берегите себя»; «Соболезную родным и близким.... Светлый был человек», — написали огорченные подписчики.

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