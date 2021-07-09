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Байден назвал дату завершения военной миссии США в Афганистане

Иван Юминов

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Байден назвал дату завершения военной миссии США в Афганистане
Фото: whitehouse

Военная миссия США в Афганистане закончится 31 августа, вывод войск идет в запланированном порядке. Об этом заявил президент США Джо Байден в пятницу, 9 июля.

— Когда я объявил о выводе наших войск в апреле, я сказал, что мы выведем их к сентябрю. И мы на пути к тому, чтобы выполнить эту цель. Наша военная миссия в Афганистане завершится 31 августа, — рассказал глава государства.

По словам Байдена, в приоритет ставится безопасность войск страны, а организация процесса позволила избежать потерь среди военнослужащих. Вашингтон вместе с партнерами по НАТО обеспечил снаряжением около 300 тысяч военных и представителей служб безопасности Афганистана, народу страны придется самостоятельно определить будущее и то, как они хотят управлять страной, добавил американский президент.

США продолжат оказывать гуманитарное и гражданское содействие Кабулу, при этом афганским представителям стоит объединиться для строительства будущего страны, отметил Байден. Госсекретарь США Энтони Блинкен, в числе других официальных лиц, будет заниматься поддержкой урегулирования с помощью переговоров.

Вашингтон планирует сохранять бдительность в отношении любых прямых угроз в отношении него в регионе и при необходимости будет решительно и оперативно действовать, приводит слова Байдена NBC News.

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