СМИ: ЕС потребует от Британии 47,5 миллиарда евро за выход из сообщества
Власти Евросоюза (ЕС) считают, что Великобритания должна заплатить около 47,5 миллиарда евро за выход из состава сообщества. Об этом сообщает агентство Reuters в пятницу, 9 июля.
Обязательства Лондона выплатить ЕС средства по итогам Brexit содержатся в нескольких статьях итогового соглашения о выходе страны из блока. Предыдущая сумма, согласно подсчетам британских властей, составляла 35-39 миллиардов фунтов.
Согласно статьям 140 и 143 соглашения, Великобритания должна вернуть Брюсселю часть средств, выделенных на реализацию совместных проектов и программ, которые не были реализованы до конца по состоянию на 31 декабря 2020 года. Лондон также взял на себя обязательства по страховым и пенсионным выплатам чиновникам сообщества.
Итоговую сумму утвердит в ноябре Европейская счетная палата, а первый транш в размере 6,8 миллиарда евро Британия должна выплатить в 2022 году. В целом выплаты будут разбиты на несколько десятилетий.
Великобритания вышла из состава ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года. Переходный период после осуществления Brexit истек 1 января 2021 года. Стороны заключили сделку об отношениях после выхода страны из сообщества в декабре 2020 года, она подразумевает наличие зоны свободной торговли для товаров и услуг.