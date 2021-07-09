СМИ: ЕС потребует от Британии 47,5 миллиарда евро за выход из сообщества

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Власти Евросоюза (ЕС) считают, что Великобритания должна заплатить около 47,5 миллиарда евро за выход из состава сообщества. Об этом сообщает агентство Reuters в пятницу, 9 июля.

Обязательства Лондона выплатить ЕС средства по итогам Brexit содержатся в нескольких статьях итогового соглашения о выходе страны из блока. Предыдущая сумма, согласно подсчетам британских властей, составляла 35-39 миллиардов фунтов.

Согласно статьям 140 и 143 соглашения, Великобритания должна вернуть Брюсселю часть средств, выделенных на реализацию совместных проектов и программ, которые не были реализованы до конца по состоянию на 31 декабря 2020 года. Лондон также взял на себя обязательства по страховым и пенсионным выплатам чиновникам сообщества.

Итоговую сумму утвердит в ноябре Европейская счетная палата, а первый транш в размере 6,8 миллиарда евро Британия должна выплатить в 2022 году. В целом выплаты будут разбиты на несколько десятилетий.

Великобритания вышла из состава ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года. Переходный период после осуществления Brexit истек 1 января 2021 года. Стороны заключили сделку об отношениях после выхода страны из сообщества в декабре 2020 года, она подразумевает наличие зоны свободной торговли для товаров и услуг.