«Увидишь и улыбнешься»: Влад Лисовец опубликовал архивные кадры с Жанной Фриске

Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Стилист Влад Лисовец в честь дня рождения покойной артистки Жанны Фриске опубликовал снимки со съемок клипа на песню «Где же ты, где...» группы «Блестящие».

— Жануська! С днем рождения! Уверен, ты сейчас увидишь и улыбнешься, — подписал он снимок.

На фотографии можно увидеть молодую Фриске, которая ест банан, а также исполнительницу Ольгу Орлову. Многие комментаторы не поверили, что в клипе снимался Лисовец.

«Пожалуй, единственный человек из шоу-бизнеса, о котором никто не сказал дурного слова — ни до, ни после»; «Конечно, она вас видит и улыбается — мы всегда существуем, пока нас помнят»; «Светлая память добрейшему человеку...»; «Обожаю Жанну. Она навсегда останется самой стильной и красивой»; «Я только сейчас понял, что второй блондин в клипе — это Лисовец»; «Вечная память самой красивой девушке», — написали поклонники.

Фриске скончалась в 2015 году от рака. Она похоронена на Николо-Архангельском кладбище. Ее сын Платон остался жить с отцом, телеведущим Дмитрием Шепелевым.