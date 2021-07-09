Новые ограничения из-за коронавируса ввели в Забайкальском крае

26 июня 2020 года.Люди в городе. Жанр. / Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил проведение массовых мероприятий и работу ночных клубов до 6 августа из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения края в пятницу, 9 июля.

— С 9 июля по 6 августа приостановлены любые культурные, спортивные, физкультурные, зрелищные, деловые, досуговые, развлекательные и иные мероприятия, в том числе на открытом воздухе. Их можно проводить в дистанционном режиме, — рассказали в ведомстве.

Под полным запретом также оказались дискотеки, ночные клубы и детские игровые комнаты. Кинотеатры, дома культуры и музеи смогут работать при условии заполняемости до 50 процентов от пропускной способности.

Заведения общественного питания временно не смогут принимать посетителей с 21:00 до 06:00, а ТЦ и рынкам запрещено функционировать при наполняемости более одного человека на четыре квадратных метра.

Парикмахерские, салоны красоты и бани также смогут работать при заполняемости до 50 процентов. Спортивные соревнования пройдут без зрителей, а работодателей обязали перевести на удаленный формат или предоставить оплачиваемые отпуска беременным женщинам и сотрудникам старше 65 лет.

За последнюю неделю в Забайкальском крае фиксируют более 300 случаев COVID-19 на ежедневной основе, отмечает ТАСС.